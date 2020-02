Selezioni giuria David giovani Donatello

(ANSA) - FIRENZE, 4 FEB - Al via le candidature per diventare giurati del David giovani Donatello e votare il miglior film italiano oltre ad avere la possibilità di vincere un posto in giuria per il Festival di Venezia (info e iscrizioni su progetti@stensen.org).

Da febbraio parte la 25/a edizione del premio David giovani, con la formazione della giuria di Firenze composta da studenti delle superiori che compiranno 18 anni entro il 25 agosto 2021.

Il numero dei giurati potrà variare fino a un massimo di 100.

Vedranno tra febbraio 2020 e gennaio 2021 15 film italiani in uscita o dell'ultima stagione scelti da una apposita commissione composta da Mibac, Miur e Agiscuola. I giurati avranno accesso gratuito alle proiezioni che si terranno al cinema Stensen e nelle sale del circuito Firenze al cinema. Al termine dovranno votare il migliore tra quelli visionati. Al film che riceverà più voti a livello nazionale sarà assegnato il David giovani in occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello.