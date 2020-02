Cade sciando,in codice rosso in ospedale

(ANSA) - PISTOIA, 04 FEB - Una donna di 44 anni è stata trasportata in codice rosso, con l'elisoccorso, all'ospedale fiorentino di Careggi in seguito a incidente mentre sciava all'Abetone (Pistoia). Da quanto ricostruito la sciatrice è finita fuori pista e poi è andata a sbattere contro un albero. Una volta immobilizzata, la donna, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata al punto di primo soccorso di Abetone e da lì con l'elicottero Pegaso, fatto intervenire dalla centrale del 118, è stata trasferita al policlinico di Careggi. Sempre secondo quanto appreso la donna stava scendendo dalla pista Selletta 1 con un gruppo di amici quando avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista. Sul posto, in suo soccorso, sono intervenuti i volontari del Soccorso sci Appennino toscano.