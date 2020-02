Panchina d'oro: Gasperini "stagione super, dedica a Bergamo"

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "E' stata una stagione eccezionale: condivido il premio con Percassi, i giocatori e tutta Bergamo".

E' la dedica di Gian Piero Gasperini vincitore della panchina d'oro per l'anno passato. "La nostra professione è molto complicata - ha detto il tecnico dell'Atalanta sul palco a Coverciano per ritirare il premio - ci sono tante tensioni a ogni gara, non solo quando si perde ma anche quando si vince.

Però noi allenatori siamo privilegiati, questo premio è motivo di grande soddisfazione che dedico anche ai colleghi". (ANSA).