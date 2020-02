Iachini "niente alibi post-Juve, pensiamo al campo"

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - "C'è dispiacere, sicuramente un po' di amarezza" per gli episodi arbitrali della partita giocata con la Juventus ma "noi rimaniamo concentrati, giriamo pagina in fretta: quello che chiederò subito ai miei giocatori è di pensare al campo, non crearci alibi che non servono". Lo ha detto Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro 2018-19 al centro tecnico federale di Coverciano. Dobbiamo solo andare in campo, reagire nella maniera giusta, con l'atteggiamento, la mentalità, l'organizzazione giusta, in una parola col lavoro", ha aggiunto Iachini, secondo cui "non c'è il rischio" di un contraccolpo psicologico, per cui "giriamo pagina e portiamo dietro l'ottima prestazione che abbiamo fatto: non dimentichiamo che diversi ragazzi mancavano, e c'è da fare i complimenti a quelli che hanno giocato, perché non li hanno fatti rimpiangere, lo hanno fatto con una personalità, con organizzazione, con mentalità adeguata. Fino alla fine abbiamo provato a ribaltare colpo su colpo, a cercare di andare a far gol, non siamo stati mai passivi, e quindi questo è importante". (ANSA).