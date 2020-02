Hc cerca 1.260 stagionali per camping

(ANSA) - FIRENZE, 3 FEB - Human Company, gruppo toscano attivo nel ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air, ha aperto le candidature per la prossima stagione: in tutto sono 1.260 i posti da coprire, di cui 810 in Toscana. Le altre posizioni aperte sono in Lazio e Veneto. Per quanto riguarda la Toscana il personale, precisa una nota, sarà suddiviso nei villaggi Park Albatros a San Vincenzo (270), Nocenni Girasole Village nel Valdarno (260), Montescudaio Village (125), Firenze camping in town (100), Villa La Palagina (35) e Plus Florence (20).

Le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food & beverage per personale di sala e cucina e baristi.

Seguono l'area ricevimento con le posizioni aperte per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto retail per addetti agli shop e ai market interni alle strutture. La ricerca comprende poi altre posizioni, tra cui quelle nei settori manutenzione, giardinaggio e assistenza bagnanti.