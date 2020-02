Fanno esplodere bancomat,via con bottino

(ANSA) - AREZZO, 3 FEB - Fanno esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Pratantico, frazione alle porte di Arezzo per poi fuggire con i soldi. Il blitz è avvenuto, in pochi minuti, utilizzando la tecnica dell'acetilene. Il boato è stato avvertito tutto intorno, alcune persone si sono affacciate, qualcuno è invece uscito in strada pensando si trattasse del terremoto. Sul posto sono arrivate le volanti e i vigili del fuoco. L'esplosione ha sventrato la porta dell'ufficio e avviato un principio di incendio. In corso le indagini, gli investigatori cercano un'auto bianca che sarebbe stata vista allontanarsi velocemente dalla zona. Ancora da quantificare il bottino.