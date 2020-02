Allerta arancione in Toscana per vento

(ANSA) - FIRENZE, 3 FEB - Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento dalle 8 alle 18 in particolare sull'Arcipelago e la costa livornese e grossetana. Il codice diventa giallo sul resto della toscana, sempre per vento, dalle 6 del 4 febbraio e fino alla mezzanotte. Codice giallo per mareggiate dalla Versilia fino a tutta la costa livornese e grossetana dalla mezzanotte per tutta la giornata del 4.