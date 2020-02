A lavorare col cane, sì in Comune Greve

(ANSA) - GREVE IN CHIANTI (FIRENZE), 3 FEB - Al via nel Comune di Greve in Chianti (Firenze) la sperimentazione del progetto che consentirà a tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale di andare in ufficio a lavorare col proprio cane.

L'iniziativa si protrarrà per circa un anno. "L'ufficio pet friendly - spiega in una nota il sindaco Paolo Sottani - offre un'opportunità alle persone che non possono lasciare soli i propri cani e migliora il clima di lavoro favorendo condizioni di benessere, incrementando attenzione, motivazioni e produttività".

L'amministrazione ha comunque posto alcune condizioni: il dipendente dovrà possedere il documento veterinario che attesti le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari idonei alla permanenza in ambienti pubblici, dovrà essere inoltre pulito e spazzolato. Il dipendente dovrà utilizzare un guinzaglio di una misura non superiore un metro e mezzo e portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta dei colleghi.