Rave party, 65 denunciati in Garfagnana

(ANSA) - CAMPORGIANO (LUCCA), 1 FEB - Il 2 giugno 2019 parteciparono in Garfagnana ad un 'rave party' non autorizzato.

Ora per questo 65 giovani, tra i 18 e i 30 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Camporgiano (Lucca). I 65 sono ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di invasione di terreni e edifici, invasione di area protetta e manifestazione pubblica non autorizzata. I fatti, precisano i militari, risalgono alla notte del 2 giugno 2019 quando a Vagli di Sotto (Lucca) ha avuto inizio un 'rave party' a cui presero parte 300 giovani circa. Nella circostanza l'intervento dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo Garfagnana fu immediato. Sul posto e nelle immediate vicinanze si concentrarono diverse pattuglie del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni, proseguono gli investigatori, che si avvicendarono fino al termine dell'evento monitorando la situazione e al contempo eseguendo numerosi controlli e allontanando molti giovani che continuavano ad arrivare da Italia.