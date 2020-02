Pistoia,protesta contro trasferimento opere Marini a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Un laboratorio per bambini e ragazzi all'interno del museo Marino Marini di Pistoia, organizzato stamani, come protesta contro il trasferimento delle opere a Firenze. Promotori dell'iniziativa gli storici dell'arte Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli che hanno anche attuato un sit in per esprimere contrarietà rispetto alla decisione della Fondazione Marino Marini di Pistoia di trasferire le opere a Firenze e interrompere la vita artistica e didattica del museo.

All'interno del museo i due storici dell'arte ed educatori museali hanno invece organizzato un laboratorio dedicato ai più piccoli. (ANSA).