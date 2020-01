Fiorentina piomba su Agudelo e chiude per Amrabat

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - La Fiorentina chiude il mercato con altri affari sia in entrata che in uscita: dopo aver ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Sofyan Amrabat per circa 20 milioni più 1,5 di bonus (il centrocampista marocchino con passaporto olandese resterà al Verona fino al termine della stagione), è piombata sul filo di lana sul colombiano del Genoa Kevin Agudelo per il prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto intorno ai 6-7 milioni. Intanto il club viola ha ceduto il francese Valentin Eysseric al Verona in prestito con diritto di riscatto per 2 milioni. (ANSA).