11mila volatili passati Padule Fucecchio

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 31 GEN - Sono state calcolate presenze per oltre 11mila volatili acquatici svernanti, di varie specie, sono transitati da autunno fino a metà gennaio dal Padule di Fucecchio (Firenze). Lo stima la Città metropolitana di Firenze che ha diffuso i dati del censimento promosso da Wetlands International che collocano il Padule tra le aree umide della Toscana in termini di presenze prima in assoluto per alzavole (5792 esemplari), beccaccini (738) e mignattai (152).

Il censimento rileva che il 53% delle presenze, ottenute con il supporto di 27 collaboratori e 14 tecnici abilitati dall'Ispra, avviene complessivamente nei territori comunali del versante pistoiese del Padule, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano, Montecatini, Pescia, Pieve a Nievole, Lamporecchio, Ponte Buggianese, Serravalle, Uzzano e Larciano (Pistoia), dove insiste il 10% di tutta l'area complessiva del Padule.