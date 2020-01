In fiamme libreria in Garfagnana

(ANSA) - LUCCA, 30 GEN - In fiamme a Lucignana, piccola località di Coreglia Antelminelli (Lucca) in Garfagnana, il cottage letterario la 'Libreria sopra la Penna' inaugurata appena il 7 dicembre scorso da Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze. Secondo quanto appreso l'incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, stamani presto. I primi a prestare aiuto sono stati gli stessi residenti che abitano vicino alla libreria.

Intervenuti poi i vigili del fuoco.