Musei: Hollberg, concluderò lavoro lasciato a metà

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Si dice "molto contenta" della decisione del ministro Dario Franceschini, anticipatale nei giorni scorsi dal ministero: le consentirà "di portare a termine quanto avevo iniziato e che ero stata costretta a lasciare". A parlare è Cecilie Hollberg che, come confermato oggi, torna alla guida della Galleria dell'Accademia di Firenze dalla quale era stata rimossa ad agosto scorso dopo la decisione di Alberto Bonisoli, predecessore di Franceschini, di togliere l'autonomia al museo fiorentino che custodisce il David di Michelangelo.

Hollberg ha ringraziato Franceschini per averla riportata alla direzione della Galleria dell'Accademia e si è detta molto "commossa per i tanti messaggi che sto ricevendo da Firenze e non solo: in particolare mi ha colpito un fiorentino che mi ha scritto 'Sono veramente felice per noi'".

Oggi Franceschini, sul ripristino dell'autonomia per Accademia e anche per il Parco Archeologico dell'Appia Antica e per il Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia, ha assicurato che "avverrà in tempi molto brevi", comunque non prima del 5 febbraio, hanno chiarito i suoi uffici per i tecnici del decreto. Dal canto suo Hollberg non aggiunge nulla sulla data del suo ritorno.

Quando lasciò ad agosto, rivendicando i suoi risultati, Hollberg sottolineò che "le carte sono state messe in regola, gare importanti sono state pubblicate e ci stiamo avviando, con i grandi cantieri, a portare la Galleria dell'Accademia dall'Ottocento al XXI secolo".(ANSA).