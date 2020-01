Coppa Italia: Commisso, giocato alla pari con l'Inter

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - "Il risultato poteva essere diverso, ma ci sta che dopo cinque partite se ne perda una. Mi dispiace per i ragazzi perché sono stati alla pari dell'Inter, per la maggior parte della partita. Abbiamo sbagliato un gol ma questo è il calcio". Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. "Iachini ha la mia fiducia e sta andando bene, abbiamo fatto quasi due punti a partita. Ci mancavano Castrovilli, Pezzella, è stata una partita che potevamo pareggiare fino alla fine, peccato per quell'occasione di Vlahovic", ha aggiunto.

