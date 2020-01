Superenalotto: un 6 da 67 milioni

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Una vincita con il 6 è stata realizzata nel Superenalotto di stasera: la schedina vincente vale 67.218.272,10 euro ed è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della Spezia. Il 'sei' di questa sera è il primo del 2020 ed è stato realizzato con una schedina da due euro.

La tabaccheria di Arcola dove è stata effettuata la giocata vincente si chiama 'il Quadrifoglio'. Una delle tre vincite con cinque punti, da 61.697,57 euro, è stata realizzata in una tabaccheria di Sesto Fiorentino chiamata 'Il Trifoglio'.