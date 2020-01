Fiorentina: Castrovilli, 'report molto rassicuranti'

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - "I report sono molto rassicuranti". Così la Fiorentina si è pronunciata su Gaetano Castrovilli, il centrocampista costretto per un malore a lasciare il campo a metà ripresa durante la partita di sabato con il Genoa. Il giocatore ha lasciato ieri l'ospedale dopo due giorni di accertamenti e da oggi comincerà l'attività di recupero. "Castrovilli effettuerà una serie di valutazioni primi di capire e decidere quando potrà tornare a giocare" ha spiegato il responsabile delle comunicazioni del club viola Alessandro Ferrari a margine della conferenza stampa di Iachini.

Castrovilli sicuramente non sarà a disposizione per domani con l'Inter e molto probabilmente neppure per la trasferta di campionato domenica con la Juve. (ANSA).