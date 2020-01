Calcio: Fiorentina; Castrovilli ha lasciato l'ospedale

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha lasciato oggi pomeriggio l'ospedale di Careggi come da protocollo stabilito. A riferirlo la stessa società viola che attraverso una nota ufficiale ha poi fatto sapere che ''il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero''.

Castrovilli ha trascorso due notti all'ospedale dove è stato ricoverato sabato sera, subito dopo i giramenti di testa accusati durante il secondo tempo della partita di campionato al Franchi contro il Genoa. Un malore provocato, ha spiegato il club viola, da un trauma conseguenza di uno scontro di gioco: da allora il centrocampista classe '97 è rimasto sotto osservazione e ha effettuato una serie di accertamenti specifici, compresa la Tac.

Sui tempi di rientro la Fiorentina non ha voluto al momento sbilanciarsi ma di sicuro Castrovilli salterà la gara di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì a Milano e molto probabilmente la successiva trasferta di campionato con la Juventus. (ANSA).