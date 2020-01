Tir contro casa dopo urto con auto

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 24 GEN - Un tir è finito contro un'abitazione a Gragnano, nel comune di Capannori (Lucca), in seguito allo scontro con un'auto avvenuto questa mattina nel quale sono rimaste ferite tre persone che sono sono state portate in ospedale. L'urto ha compromesso l'abitazione, che è stata evacuata, e ha creato anche una perdita di gas che è stata già risolta dai tecnici preposti con la chiusura di alcuni contatori. Le persone che si trovavano all'interno della casa non sono state interessate dall'urto. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno intervenendo dalle 5.30 circa della mattina per rimuovere il mezzo pesante. La strada risulta momentaneamente chiusa al traffico.