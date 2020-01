Mostre: 'Festa', collezione arte di Coveri a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO, 24 GEN - La collezione d'arte di Palazzo Coveri a Firenze in mostra a Viareggio (Lucca) in occasione del celebre Carnevale. E' 'Festa - Enrico Coveri Art Collection', esposizione ospitata alla Gamc dal 31 gennaio al 15 marzo, curata da Francesco Martini Coveri, nipote dello stilista e direttore artistico della maison, e da Beba Marsano.

In mostra una quarantina di opere, alcune mai esposte al pubblico, che evidenziano la positività, la gioia e l'amore per il colore che hanno reso unico lo stile di Enrico Coveri. Un "percorso appassionante e pieno di sorprese", spiegano gli organizzatori che "attraverso la collaborazione con Andy Warhol, l'amicizia con Keith Haring e Renato Guttuso, gli straordinari progetti con tra i tanti, Romero Britto, Marco Lodola, Maurizio Galimberti, Daze", documenta, aggiunge Francesco Martini Coveri, "la continua, reciproca ispirazione tra la maison e l'arte in un solco di continuità che da Enrico, attraverso la sorella Silvana, arriva fino alla nuova generazione".

L'esposizione vuole raccontare la casa di moda e il suo rapporto "vitale, sostanziale ed irrinunciabile" con l'arte, attraverso "opere d'arte uniche, che hanno contribuito a costruire la sua storia, e gli abiti delle collezioni ad esse ispirate". La famiglia Coveri insieme ad Antonio Recalcati, Bruno Prota, Marco Lodola, Adriano Buldrini ed Andrea Fumagalli, alcuni degli artisti che hanno realizzato le opere esposte, inaugurerà la mostra, il 31 gennaio alle 17. (ANSA).