Dall'ordine al disordine, storie '900

(ANSA) - LUCCA, 24 GEN - 'Storie del Novecento in Toscana.

Soffici, Viani, Rosai, Maccari, Marcucci, Venturi: dal ritorno all'ordine alla conquista del disordine': questo il titolo della mostra in programma al Lucca Center of Contemporary Art dal 25 gennaio al 31 maggio.

L'esposizione, a cura di Maurizio Vanni e Piero Pananti, racconta attraverso 81 opere, tra cui capolavori prestati dai maggiori collezionisti e archivi italiani, alcune storie del Novecento figurativo in Toscana.