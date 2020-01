Nuovo cantiere Fi-Pi-Li nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Dal prossimo 27 gennaio verrà aperto lungo la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno un nuovo cantiere all'altezza del viadotto del Turbone, nel tratto Ginestra-Montelupo Fiorentino (Firenze).

L'intervento interesserà un tratto di 400 metri e comporterà, si spiega dalla Regione, il cambio di carreggiata per gli automobilisti in transito e sarà eseguito prima sulla carreggiata in direzione mare, poi su quella in direzione Firenze e si protrarrà sino alla fine della primavera.

L'intervento, la cui necessità è emersa durante i lavori di manutenzione straordinaria conclusi il 14 dicembre, servirà per effettuare "lavori di adeguamento delle barriere stradali" e di quelle acustiche con demolizione e rifacimento del cordolo di sostegno in calcestruzzo armato.