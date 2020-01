'Cascatelle' Saturnia aperte dopo lavori

(ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 23 GEN - "Il 23 gennaio 2020 è una data da ricordare per il comune di Manciano (Grosseto), perché a tempo di record, dopo l'alluvione drammatica del novembre 2019, il Genio civile e il Consorzio di bonifica hanno ripristinato completamente l'area delle Cascate del Mulino a Saturnia che saranno di nuovo agibili". Lo ha annunciato il sindaco di Manciano, Mirco Morini. Le cascate, in questi ultimi mesi, sono state interessate da lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle aree adiacenti. "In accordo con il Comune - ha continuato il sindaco - è stato fatto un enorme lavoro per restituire ai turisti l'area delle Cascate del Mulino e presto l'intervento sarà completato con la sistemazione del verde in modo da migliorare tutti gli aspetti paesaggistici e restituire alle cascate tutta la loro bellezza. Il Comune ringrazia le istituzioni per il grande impegno profuso nel lavoro di ripristino, così da riconsegnare agli operatori turistici uno strumento fondamentale per l'economia del territorio".