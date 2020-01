Fiorentina, Sottil prolunga fino al 2024

Contratto fino al 2024 con opzione sulla stagione successiva: Riccardo Sottil, 20 anni, uno dei prodotti del vivaio della Fiorentina, si è legato a lungo al progetto di Rocco Commisso.

"Questo prolungamento mi dà tanti stimoli - ha dichiarato il giovane esterno -. Ringrazio per la fiducia, sarà un punto di partenza". Non è escluso però che il giocatore possa da qui a giugno andare in prestito in un altro club di serie A o B per fare esperienza. "Noi vorremmo tenerlo ma è anche giusto che a 20 anni si voglia giocare - ha dichiarato Daniele Pradè -. Il ragazzo ha tantissime richieste, valuteremo assieme". (ANSA).