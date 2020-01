Incendi:fuoco in discount nel Pisano

(ANSA) - LARI (PISA), 20 GEN - Un incendio ha distrutto i locale di servizio di un discount a Lari, nel Pisano, e sull'episodio indagano i carabinieri insieme ai vigili del fuoco per risalire alle cause che hanno originato il rogo sviluppatosi improvvisamente sotto una tettoia dove si trovava l'impianto antincendio e altre apparecchiature tecnologiche. Il rogo non ha causato danni alle persone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri che hanno precauzionalmente evacuato il magazzino di generi alimentari ed evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente investendo il resto del magazzino e in particolare al piano superiore dove si trova un'altra attività commerciale che non ha subito danni.