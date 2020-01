In A1 con cocaina e schaboo, 4 arresti

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 20 GEN - Droga in A1, le polstrada arresta quattro persone in due operazioni. Nella prima, una pattuglia della sottosezione di Battifolle che procedeva lentamente ha visto nello specchietto retrovisore, prima di Monte San Savino, un'auto che non ne voleva proprio sapere di superarla. Quando gli occupanti, un 34enne e un 42enne l'hanno fatto sono stati fermati. Nell'imbottitura della giacca di uno dei due, entrambi di origine cinese ma residenti a Roma, erano nascosti quasi tre etti di schaboo. Nella seconda, il centro operativo polstrada di Firenze stava cercando un'auto che procedeva a strappi. Per individuarla sono state impiegate tre pattuglie che però nei pressi di Lucignano hanno visto un'auto sospetta. I poliziotti non si sono fatti ingannare dalla presenza in auto, insieme a un 30enne foggiano e a una 40enne polacca, di un bimbo di 4 anni, figlio della donna e nella cui borsa c'era mezzo chilo di cocaina, dal valore di circa 100 mila euro euro. I quattro sono stati arrestati