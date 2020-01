Calcio: Fiorentina;Barone,a fans dico di avere tifo positivo

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - "Vorrei mandare un messaggio a tutti i nostri" supporter, quello di "avere un tifo positivo" anche in vista della partita con l'Atalanta il 9 febbraio. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che ha partecipato alla riunione della task force dello stadio a Palazzo Vecchio, a chi gli chiedeva un commento sul match contro i bergamaschi del prossimo 9 febbraio, dopo le polemiche di ieri.

"La nostra tifoseria è una delle 'top' in Italia ma anche in Europa, dà dei messaggi molto positivi", ha spiegato Barone che quindi ha cercato di stemperare i toni dopo le accuse rivolte ieri da allenatore e presidente dell'Atalanta ai tifosi viola.

Sulle parole del presidente dell'Atalanta Antonio Percassi e del tecnico Gian Piero Gasperini "a me tutta questa situazione dispiace". A Barone è stato chiesto anche se la Fiorentina chiederà un intervento della procura federale dopo le dichiarazioni di Gasperini: "Non è mio compito entrare" su questa tema. E poi credo che sia necessario arrivare ad un momento di pace'". (ANSA).