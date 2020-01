Serra in casa per marijuana, denunciato

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 13 GEN - Una serra allestita in casa, grazie anche alla consulenza di amici studiosi di botanica, per coltivare marijuana. E' quanto scoperto, spiega la guardia di finanza che ha condotto le indagini, in un'abitazione a Camaiore (Lucca) di un trentenne italiano. L'uomo è stato denunciato dalle fiamme gialle che hanno poi sequestrato sette piante e quasi un chilo di marijuana già pronta per il confezionamento, stupefacente che avrebbe potuto fruttare fino a 50.000 euro, oltre all'attrezzatura usata per la coltivazione.

L'operazione, spiegano le fiamme gialle, "scaturisce da pedinamenti e appostamenti notturni e diurni nelle principali piazze di spaccio della Versilia, frequentate soprattutto dai più giovani, che hanno consentito di registrare un anomalo flusso di auto nei pressi dell'abitazione di Camaiore e che hanno condotto alla perquisizione domiciliare".