Parcheggiatori abusivi, 12 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Sono dodici le persone arrestate dalla polizia municipale, in esecuzione di misura cautelare, nell'ambito di un'operazione contro i parcheggiatori abusivi a Firenze. Tra i destinatari degli arresti, otto in carcere e quattro ai domiciliari, un funzionario di Sas, la società partecipata dal Comune di Firenze che gestisce il controllo della sosta nei parcheggi pubblici a pagamento, alcuni ausiliari del traffico e alcuni parcheggiatori abusivi. Colpiti dalla misura della sospensione dal pubblico esercizio altri sei ausiliari del traffico. Sempre nell'ambito dell'inchiesta una persona è stata sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra i reati ipotizzati nell'inchiesta, coordinata dal pm Paolo Barlucchi, quelli di associazione per delinquere, truffa, estorsione, tentata estorsione e abuso d'ufficio.