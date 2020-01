Tenta di violentare una donna a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Aggredita da un uomo che l'ha sorpresa alle spalle, l'ha colpita con pugni al volto e poi ha tentato di violentarla, rinunciando perché spaventato dall'arrivo di alcuni passanti allarmati dalle grida della donna. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in pieno centro storico a Firenze, a due passi dagli Uffizi. La donna è stata medicata all'ospedale di Santa Maria Nuova e trattenuta in osservazione per le numerose ferite riportate al volto, giudicate guaribili in 25 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri. Secondo quanto riferito, i militari di zona sono accorsi alle grida della donna e hanno inseguito l'uomo, già fuggito prima del loro arrivo alla vista di alcuni passati. Dopo un breve inseguimento a piedi il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce.