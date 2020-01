Luna 'dentro' Monte Forato, folla per scatti

(ANSA) - LUCCA, 11 GEN - Giornata diversa per il borgo di Pruno, frazione di Stazzema (Lucca), in Alta Versilia, "preso d'assalto da fotografi ed appassionati", si spiega dal Comune "per immortalare lo spettacolo della natura con la luna dentro il foro del Monte Forato", vetta delle Apuane.

Sempre il Comune ha parlato di evento "ancor più sorprendente rispetto a quello offerto dal sole al solstizio d'estate, che ha dato origine alle iniziative attorno al 21 giugno. Spesso e volentieri - prosegue la nota -, il sole, la luna e anche altri corpi celesti, al loro sorgere, sembrano giocare con le rocce non solo del Forato ma anche del Procinto, caratterizzato dalle strette foci che lo separano dal Nona e dai cosiddetti Bimbi, e il territorio del comune di Stazzema può vantare queste meravigliose opportunità che la natura offre".