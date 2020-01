Derubata 10 mila euro durante shopping

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Derubata del portafoglio dove aveva 10mila euro in contanti, in un negozio di abbigliamento del centro di Firenze, in piazza della Repubblica. Vittima del furto, sul quale indaga la polizia, una 28enne.

Secondo quanto appreso la donna, originaria del Kazakistan, lavorerebbe nel settore della moda. La 28enne si è accorta di aver subito il furto quando si è presentata alla cassa per pagare alcuni abiti. Dopo alcuni minuti il portafoglio svuotato del denaro è stato trovato da una commessa in un angolo del negozio.