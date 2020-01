Mps: Moody's alza outlook a positivo

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Moody's ha alzato il giudizio sul merito di credito autonomo (stand alone) di Mps da 'Caa1' a 'B3'. Invariati quelli a lungo termine sul debito senior non garantito e sui depositi, confermati rispettivamente a livello 'Caa1' e 'B1'. Diventa 'positiva' invece la prospettiva (outlook), che prima era negativa, mentre il giudizio sul debito subordinato è stato portato da 'Caa2' a 'Caa1'. Il titolo reagisce bene in Borsa dove guadagna il 5,7% a 1,5 euro.