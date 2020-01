Pitti Uomo: il comfort avvolgente della maglieria

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - L'inverno fa sognare paesaggi innevati e un guardaroba su cui contare, scelto anche per da brand che nordici non sono. Design minimal, tessuti caldi e tanta maglieria, soprattutto in cachemire, oppure in lana effetto bouclé e mohair, lavorate con linee e design sobri, vivacizzate da inserti jacquard. Brooksfield rinnova il suo stile coinvolgendo la maglieria in una capsule in chiave green.

Malo punta sulla maglieria nei colori dell'autunno. Navigare lancia il girocollo in maglia rigata, fondo lavorato con punto links a rilievo con effetto 3D. La lavorazione è a motivo di trecce all-over. La tecnica vanisè dona inoltre il tipico effetto bicolore. C'è anche il dolcevita rigato a due colori, lavorato con un punto mosso. Invece il girocollo a losanghe sul davanti è in morbido filato cardato. Il maglione dolcevita davanti è in un mix di punti e trecce. Aeronautica militare presenta la nuova collezione e una capsule celebrativa dei 60 anni delle Frecce Tricolori. Lardini pensa alla superficie ghiacciata del lago Bajkal e il volto del lupo siberiano nelle illustrazioni che riproduce sulla maglieria, lavorata ad intarsio. Non mancano avvolgenti cardigan in baby alpaca e giacche-maglia dal taglio sartoriale. Collezione di calze e maglieria sul tema ambiente intitolata Hurracane dal marchio In The Box. Anche Cividini presenta una collezione che punta sulla maglieria in una summa dei suoi must have, coprendo per pesi e tipologia di filati e di lavorazioni ogni necessità maschile. Si parte da polo e girocollo leggeri, colli alti in lana e cotone a tessitura tubica con disegni rubati al clan Rob Roy, fino ai classici colorati ad aerografo oppure con l'utilizzo del jet print, lavorazione tintoriale che unisce alta tecnologia ed artigianato con cui si ottengono risultati coloristici inediti.

Must have sono le maglie tricot in in puro cachemire o in cachemire blend a 12 fili ispirate al tradizionale aspetto dei maglioni da sport d'hiver. Capi tecnici in taffettà di poliestere foderati di puro cachemire con la novità di stagione della fodera in bouclè d'alpaca. (ANSA).