Pitti Uomo: Armani Exchange e lo street style anni Novanta

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - Dopo il debutto dello scorso giugno, A|X Armani Exchange torna a Pitti Immagine Uomo, con le collezioni uomo e donna autunno/inverno 2020/21. Novità di quest'anno è l'A|X Park. Immaginario scenario in cui stile pop e colore si mescolano alla forte ispirazione anni Novanta, periodo in cui Giorgio Armani ha lanciato questa linea. Rispettando il dna del marchio, lo scenario è quindi lo street style degli anni Novanta presente nelle stampe all over e nelle grafiche con il logo tape o pattern su capospalla e abiti per lei, e nei volumi baggy con dettagli sportivi in bianco, nero, blu e arancio di pantaloni e giacche maschili. La collezione comprende anche la serie 'back in the years': felpe con cappuccio, bomber e T-shirt ispirate alle campagne pubblicitarie degli anni Novanta che hanno contribuito a creare il linguaggio visivo di A|X. Infine, presentata anche una esclusiva capsule Pitti, per uomo e donna, in tessuto tecnico rosso e nero, e in blu effetto denim, con dettagli lime fluo e patch logato. (ANSA).