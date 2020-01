Pitti Uomo, il cappotto must have del nuovo guardaroba

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - È il cappotto il capo di cui l'uomo delineato a Pitti n.97 non potrà fare a meno per il prossimo inverno, punto di contatto tra classicità e contemporaneità. Ma i nuovi capispalla non prescinderanno dalla matrice sartoriale, abbinata all'ingegneria delle imbottiture e dei tessuti waterproof. Le linee saranno sofisticate, pulite, i contenuti funzionali per le sfide di tutti i giorni. La ricerca spazia anche nel campo delle lunghezze: il parka scende sotto al ginocchio oppure diventa corto. Anche montgomery e caban vengono rivisitati attraverso materiali pregiati e innovativi. Per la sera, le giacche si avvalgono di tessuti scintillanti dal bluette all'argento. E per i dandy c'è chi propone la mantella (Gabriele Pasini). Navigare rilancia il montgomery in caldo misto lana double, esterno unito interno check fantasia. Il taglio più lungo è ideale come protezione dal freddo e rende il capo facile da indossare anche sopra la giacca. Chiusura centrale con zip, alamari in ecopelle, tasche esterne ampie, interno rifinito con profilature. Da Lardini il parka realizzato con il designer giapponese Yosuke Aizawa, è un modello fish tail, foderato con ovatta trapuntata. Realizzato in tessuto di cotone e nylon, water repellent, è dotato di cappuccio, chiusura davanti con zip, tasche oblique laterali e tasche al petto con zip waterproof. Stile retrò da American Vintage, maison francese nata nel 2005 con Michael Azoulay, che nel corso degli ultimi anni si è legata all'Italia aprendo nel nostro paese cinque store monobrand, a Roma, Firenze, Bologna e Verona e a Torino.

Per Pitti la maison ha selezionato i migliori tessuti naturali per realizzare look piacevoli da toccare e confortevoli da indossare. Il pregiato cotone Pima si declina su capispalla morbidi, dal taglio classico e dai colori caldi. Etica e responsabile governa produzione dei look in denim realizzati garantendo il minor utilizzo di acqua possibile secondo standard internazionali comodi ed eco-friendly. (ANSA).