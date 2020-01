Marchisio, Juve più forte ma attenti a Inter e Lazio

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - "La Juventus sa che ogni anno deve vincere ma questa volta deve vedersela anche con Inter e Lazio che stanno dimostrando di poter lottare fino alla fine". Dai saloni del Pitti Uomo, dove è stato ospite oggi a Firenze in qualità di testimonial fino al 2020 di Red, marchio dello storico calzificio Re Depaolini, Claudio Marchisio ha fatto le carte al campionato. "Un torneo davvero molto avvincente - ha dichiarato l'ex giocatore di Juve e Nazionale - La squadra bianconera come ogni anno sa che deve continuare a vincere e ha pure stavolta la rosa probabilmente più completa. I nerazzurri però stanno lanciando un segnale importante non soltanto al campionato ma anche se stessi. Da anni non riuscivano a trovare equilibrio, cosa che invece sta accadendo adesso. E di questo va dato merito a Conte: è lui il miglior acquisto dell'Inter, la parte più importante. Chi mi piace di più fra la Juve di Sarri e l'Inter di Conte? A me piace sempre la Juve" ha sorriso. Una considerazione poi sul Milan e il fresco ritorno di Ibrahimovic: "Gli auguro di dare una scossa alla squadra che da tempo non riesce ad esprimersi ai livelli che merita. In una stagione così piena di problemi, però, forse avrei cercato di fare emergere qualche talento dal settore giovanile''. Chiusura con una battuta: ''La squadra più elegante? Sempre quella che vince più delle altre. L'eleganza sta in tutto, specie nei particolari".

