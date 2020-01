Commisso, stadio a Mercafir non ottimale

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - ''Ad oggi sono deluso, io non sono venuto per stare al Franchi altri 10-15 anni. Comunque prendere in concessione l'area Mercafir anziché acquistarla potrebbe essere un'idea, come è stato per la Juve, l'Udinese, il Bologna''. Lo ha detto il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso all'indomani dell'ennesimo incontro (e un altro, ha annunciato, ce ne sarà prima del suo ritorno negli Usa la prossima settimana) con il sindaco di Firenze Dario Nardella: al centro il progetto del nuovo impianto per incrementare i ricavi del club.

"Lo stadio attuale per come è mantenuto è una porcheria - ha detto il magnate italo americano in una conferenza stampa indetta al Franchi - Finora non ho avuto comunicazioni dalla soprintendenza e nei confronti del sindaco ho grande rispetto, ma ad ora nulla è cambiato".