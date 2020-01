Pitti Uomo: Blauer Usa, mostra celebra 20/o Fgf Industry

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Il gruppo Fgf Industry celebra il ventennale in collaborazione con Pitti Immagine Uomo e una mostra fotografica immersiva, a cura di Felice Limosani, in programma dal 7 al 10 gennaio negli spazi della Dogana di Firenze. Un viaggio on the road negli Stati Uniti realizzato per Blauer Usa dal fotografo britannico James Mollison, che ha immortalato personaggi e paesaggi di Texas, California, Colorado e Michigan. "Abbiamo collaborato con James Mollison perché è l'artista con il talento adatto per realizzare il difficile compito", spiega Enzo Fusco, presidente di Fgf Industry e direttore creativo del brand Blauer Usa.

La nuova collezione Blauer Usa rivisita in chiave alpinistica il suo spirito urban/police, senza dimenticare la sostenibilità.

Ci trasporta in America, sulle montagne della città di Aspen, in Colorado. I piumini ispirati al mix corpo forestale/police presentano tessuti più pesanti, come il Taslan light abbinato a ecopelle e il nylon con stampe mimetiche abbinato al Taslan per le applicazioni. Per i capi più tecnici, cuciture nastrate e passamontagna in pile inserito nel cappuccio. Alcuni piumini sono in tessuti metallizzati argento. La linea urban/police comprende modelli che mischiano tessuti e trapunte. Il panno lana o la lana bouclé sono abbinate al nylon, questo è affiancato al neoprene, che a sua volta è imbottito in piuma, sempre con l'interno con la tipica trapunta ad onda. Nylon cangianti in mix con ecopelliccia danno vita ai piumini più eleganti. In tema green, diverse le proposte di tessuti tecnici ed eco-friendly in materiali riciclati, sia all'esterno che per l'imbottitura. I tessuti in questione sono il Repreve, fibra sostenibile ottenuta da materiali di riciclo, come le bottiglie di plastica; la P.U.R.E., piuma riciclata che garantisce isolamento, traspirabilità e leggerezza; la Sorona, ovatta eco-sostenibile effetto piuma; il Cash Lab, imbottitura made in Italy ottenuta dal riciclo al 50% di cachemire e al 50% da bottiglie di plastica. (ANSA).