Astori: tifosi "ovunque tu sia auguri capitano"

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni: lo ha ricordato la Fiorentina con il messaggio 'DA13 per sempre', come pure gli altri club (dalla Roma al Cagliari) dove ha militato il difensore scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro a Udine con la squadra viola.

Una dedica toccante è quella che ha postato sul proprio profilo Instagram la compagna Francesca Fioretti con la quale Astori ha avuto una figlia, Vittoria: la donna in vacanza in Finlandia ammira un'aurora boreale e scrive 'Ci hai trovate' insieme ad un cuore nero e il messaggio in inglese 'sempre insieme'. Anche i tifosi viola hanno fatto una dedica attraverso un lungo striscione esposto sulle cancellate dello stadio Franchi con la scritto 'Ovunque tu sarai auguri capitano'. Quegli stessi tifosi che da quel giorno della scomparsa di Astori lo ricordano con cori e applausi al minuto 13 di ogni partita. Molti anche i messaggi postati da compagni e colleghi oltre a quello del sindaco di Firenze Dario Nardella. (ANSA).