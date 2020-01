Rockstar Pelù pulisce spiaggia Feniglia

(ANSA), GROSSETO, 4 GEN - Centinaia le persone che stamani hanno ripulito la spiaggia della Feniglia ad Orbetello (Grosseto). L'iniziativa è nata dall'input di Piero Pelù, il cantante fiorentino che aveva denunciato la presenza di rifiuti sulla spiaggia. Il rocker, munito di guanti e sacchetti, ha raccolto plastica e rifiuti insieme ai volontari di Legambiente.

"Siamo centinaia di persone - ha detto Piero Pelù - e questa è una cosa fantastica. Per me questa è la tappa zero di un giro che voglio chiamare 'Clean beach tour'". Per Pelù, "bisogna prendere coscienza, tutti insieme, che vanno cambiate le nostre abitudini altrimenti sarà la fine. Abbiamo ripulito solo qualche chilometro di spiaggia e ne rimangono quasi ottomila in tutta Italia. E adesso darò appuntamento a tutti a Sanremo, non solo per cantare al festival, ma per andare a pulire quella spiaggia.

Vi aspetto".