Musica: premio Ciampi Livorno speciale a Cristiano De Andrè

(ANSA) - LIVORNO, 04 GEN - Il Premio musicale Ciampi celebrerà domenica 19 gennaio 2020 i 40 anni dalla scomparsa di Piero Ciampi, poeta e cantautore, nato a Livorno nel 1934.

Assegnato il premio speciale, che andrà a Cristiano De André, nelle altre categorie riconoscimenti vanno al poeta Haydar Ergülen per la sezione straniera e a Giulia Rusconi per quella italiana. Evento clou della manifestazione, che si svolgerà dal 17 al 19 gennaio, un concerto al Teatro Goldoni. In quella sede, serata finale, si esibiranno Cristiano De André, La Crus, Omar Pedrini, l'Orchestra multietnica di Arezzo con Andrea Scanzi e Paolo Benvegnù e l'Andrea Pellegrini Trio di Livorno.

L'iniziativa, intitolata 'Piero Ciampi ieri, oggi e domani' avrà un prologo a Genova giovedì 16 gennaio con il dibattito 'Piero Ciampi e Genova, un'affinità inevitabile', realizzato in collaborazione con via del Campo 29r e "la casa dei cantautori genovesi". Le celebrazioni proseguiranno il 17 e 18 in vari luoghi di Livorno (oltre alla Galleria Gennai di Pisa) e si concluderanno domenica 19 gennaio con la consegna dei premi L'Altrarte e Valigie Rosse, mentre la serata finale si terrà al Teatro Goldoni. (ANSA).