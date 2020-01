4 città toscane per Capitale Cultura

(ANSA) - FIRENZE, 3 GEN - Arezzo, Livorno, Pisa e Volterra sono le quattro città toscane candidate a Capitale italiana della cultura 2021. Negli anni precedenti il ruolo è stato assegnato a Siena nel 2015 e, l'ultima volta, a Pistoia nel 2017 con un calendario di oltre 250 eventi dall'arte alla musica, dall'antropologia al cinema alla storia, passando per mostre, spettacoli, conferenze e convegni. Ora a correre per il titolo del 2021, secondo quanto ha annunciato oggi il Mibact, sono quattro città toscane che hanno ufficializzato la loro candidatura già nel 2019. Livorno potrebbe puntare su due concetti, 'Le Livornine del 2021' e 'Livorno città delle Nazioni', mentre Pisa ha già attivato tavoli tecnici con le sue università per costruire un programma di lavoro.