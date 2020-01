Michelangelo nel David anticipò scienza

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Oltre 100 anni prima che la scienza descrivesse la meccanica del sistema circolatorio e quindi anche della vena giugulare, Michelangelo la scolpì correttamente nelle sue opere, in particolare nel David. Un dettaglio che conferma il genio del grande scultore, pittore, architetto e poeta italiano in grado, con 'occhio clinico' e spirito di osservazione, di anticipare le scoperte della medicina. A rilevarlo è un articolo di Daniel Gelfman, del Marian University College of Osteopathic Medicine di Indianapolis, su Jama Cardiology. Se nelle sculture, e nella fisiologia quotidiana, la giugulare che va dalla parte superiore del busto attraverso il collo non è visibile, infatti, nel capolavoro del Rinascimento è "distesa" ed evidente sopra la clavicola del David. Il medico americano che ha visto la statua quest'anno a Firenze e' stato il primo a notare il dettaglio. La descrizione della meccanica del sistema circolatorio avvenne nel 1628.