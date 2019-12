Bisca scoperta in ristorante a Osmannoro

(ANSA) - FIRENZE, 31 DIC - Una bisca è stata scoperta dalla guardia di finanza in un bar-ristorante all'Osmannoro (Firenze): quattro le persone denunciate, tutti immigrati risultati anche non in regola col permesso di soggiorno.

La bisca è stata scoperta dalle fiamme gialle nel nel corso dei servizi di controllo economico del territorio.