Botti, Firenze li vieta in area Unesco

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Niente botti e zero vetri in tutta la parte del centro storico di Firenze che rientra nella delimitazione dell'area Unesco e che comprende piazze e luoghi dove si svolgeranno gli eventi organizzati dal Comune: tra queste, piazza Santissima Annunziata, piazza della Signoria, piazza del Duomo, piazza Santa Maria Novella. L'area interessata dai divieti, è stato stabilito dall'ordinanza che recepisce richieste del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riguarda anche strade come viale Strozzi, viale Fratelli Rosselli, ponte Vespucci, lungarno Soderini, Ponte San Niccolò, piazza Beccaria, viale Gramsci, piazza della Libertà, viale Lavagnini e viale Strozzi. I divieti saranno in vigore dalle 19 del 31 dicembre fino alle 3 del 1 gennaio. Non si potrà vendere e somministrare "per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro" ma pure "detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro".