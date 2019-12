Botti: a Pisa ambulanza con i veterinari

(ANSA) - PISA, 30 DIC - A Pisa la notte di Capodanno saranno in servizio i volontari del Nogra (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria) - Guardie zoofile per prestare soccorso ad animali che avessero necessità di cure, in particolare riguardo alle conseguenze dei cosiddetti botti. E in piazza Vittorio Emanuele II e in altre zone del centro dalle 21 fino alle 2 sarà a disposizione anche l'ambulanza veterinaria. "Saremo a disposizione - spiega Michele Mennucci, presidente del Nogra - di quanti dovessero avere una qualche urgenza per i propri animali. Nella notte di Capodanno il problema maggiore, in particolare per cani e gatti, sono botti e fuochi d'artificio, pertanto raccomandiamo di non portarli in centro se si ha consapevolezza che si impauriscano facilmente e allo stesso tempo di tenerli in casa anziché nei giardini perché potrebbero fuggire. Inoltre, si consiglia di tenerli in una stanza con televisore acceso per distrarli dai rumori, in particolar modo se rimangono soli in casa".