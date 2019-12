Acrobazie Black Blues Brothers a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Tra circo contemporaneo e commedia musicale approda per la prima volta nel capoluogo toscano The Black Blues Brothers, tributo comico musicale acrobatico al celebre film, di scena il 3 e il 4 gennaio al TuscaniHall.

Lo show, protagonisti 5 acrobati e nato dalla fantasia di Alexander Sunny, è stato applaudito nell'ultima edizione del Fringe Festival di Edimburgo da oltre 12.000 spettatori e ha superato 500 date in Europa registrando oltre 250.000 spettatori.

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d'epoca che trasmette musica rhythm'n'blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e giocolieri col fuoco.

Ogni oggetto di scena (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi e persino specchi) diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico.