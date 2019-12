Meningite, migliorano condizioni bimbo

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Migliorano le condizioni del bambino versiliese di tre anni ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per meningite di tipo B: da quanto si apprende da fonti sanitarie sta meglio e risponde alle terapie. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Il bambino era stato portato venerdì sera, dai suoi genitori, all'ospedale Versilia da dove poi è stato trasferito al Meyer.

Subito attivata la procedura per la profilassi ai contatti diretti del piccolo, dai familiari a circa 75 bambini suoi compagni all'asilo nido.