In scooter con un kg marijuana,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Girava con un chilo di marijuana sul poggiapiedi dello scooter ma il forte odore dello stupefacente ha attirato l'attenzione della polizia che ha poi arrestato l'uomo, un 55enne originario dell'Aretino. E' accaduto ieri in via Vanni a Firenze.

Secondo quanto spiegato dalla questura lo scooterista aveva un panetto di marijuana sopra il vano poggiapiedi del motorino, coperto da un coprigambe termico, droga che ha poi consegnato agli agenti del Reparto prevenzione crimine Toscana che lo avevano fermato per un controllo: i poliziotti si erano insospettiti per il forte odore, facendo scattare la perquisizione. Altro stupefacente è stata scoperto nell'abitazione del 55enne, dove sono stati impiegati anche i cani antidroga: a casa sequestrati in particolare altri 180 grammi di marijuana e 250 di hashish oltre al materiale utilizzato verosimilmente per il confezionamento degli stupefacenti.